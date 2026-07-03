Città

SARONNO – Ha preso il via mercoledì 2 luglio il ciclo di “Aperitivi culturali”, l’iniziativa dedicata alla cultura, alla condivisione e all’approfondimento che propone tre incontri serali a ingresso libero nella Cascina della Vigna. Il primo appuntamento, ospitato dalle 18 alle 20, è stato dedicato alla presentazione del libro La Bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni e ha registrato un successo di pubblico, con la presenza del vicesindaco Mattia Cattaneo.

L’incontro è stato curato da Maria Assunta Miglino e realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Saronno. Le autrici hanno illustrato i contenuti dell’opera, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e approfondimento su temi legati al territorio, mentre la conversazione ha coinvolto i presenti in un dialogo aperto, nello spirito della rassegna.

L’iniziativa ha inaugurato un percorso che punta a creare momenti di incontro culturale e di condivisione, con appuntamenti rivolti a cittadini e appassionati, accomunati dalla volontà di approfondire argomenti diversi in un clima informale.

Il ciclo di “Aperitivi culturali” proseguirà con altri due incontri, sempre dalle 18 alle 20 e a ingresso libero:

16 luglio : Sostenibilità e imprese: Che fare?, incontro curato da Angelo Bongio, formatore e consulente, dedicato alle sfide della sostenibilità nel mondo delle aziende.

: Sostenibilità e imprese: Che fare?, incontro curato da Angelo Bongio, formatore e consulente, dedicato alle sfide della sostenibilità nel mondo delle aziende. 30 luglio: Le parole che cambiano i risultati, appuntamento con Gualtiero Tronconi, formatore e coach, che approfondirà il valore della comunicazione efficace e il suo impatto nei contesti professionali e personali.

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