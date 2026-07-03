Saronno, torna con la 3° edizione RockIn: dal 3 al 5 luglio musica dal vivo e street food
3 Luglio 2026
SARONNO – Dopo il successo degli scorsi anni, torna con la terza edizione a Saronno “RockIn”, la manifestazione dedicata alla musica dal vivo che animerà dal 3 al 5 luglio in viale Amendola tutti gli appassionati.
A sottolinearlo, l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio: “Anche quest’anno il festival offrirà una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi, valorizzando sia giovani artisti sia musicisti già affermati e contribuendo ad animare uno spazio importante della città. RockIn è ormai un appuntamento consolidato dell’estate saronnese e rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione della musica dal vivo”
L’evento, infatti, fa parte dell’iniziativa “Saronno Estate 2026” promossa dall’amministrazione comunale e proporrà tre serate con generi e sonorità differenti, accompagnate dall’area gastronomica con street food attiva per tutta la durata della manifestazione dalle 10.30 fino a mezzanotte.
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