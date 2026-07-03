Città

SARONNO – Dopo il successo degli scorsi anni, torna con la terza edizione a Saronno “RockIn”, la manifestazione dedicata alla musica dal vivo che animerà dal 3 al 5 luglio in viale Amendola tutti gli appassionati.

A sottolinearlo, l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio: “Anche quest’anno il festival offrirà una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi, valorizzando sia giovani artisti sia musicisti già affermati e contribuendo ad animare uno spazio importante della città. RockIn è ormai un appuntamento consolidato dell’estate saronnese e rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione della musica dal vivo”

L’evento, infatti, fa parte dell’iniziativa “Saronno Estate 2026” promossa dall’amministrazione comunale e proporrà tre serate con generi e sonorità differenti, accompagnate dall’area gastronomica con street food attiva per tutta la durata della manifestazione dalle 10.30 fino a mezzanotte.

Ad aprire il festival, venerdì 3 luglio, sarà una serata dedicata al punk rock e alle nuove proposte musicali con gli Antiacido e la cantautrice Etta che sarà protagonista di un live che mescola rock, rap e sonorità contemporanee.

Sabato 4 luglio spazio, invece, all’Italian Rock & Indie con una serata realizzata in collaborazione con Fe-Lab Music Production, un collettivo musicale e realtà discografica nata a Saronno che da anni si impegna nella valorizzazione degli artisti emergenti. Sul palco saliranno War o’ Mind, Comeilmiele e la giovane cantautrice Scighera.

L’evento musicale si concluderà, infine, domenica 5 luglio con la serata finale dedicata al classic rock con il concerto dei Catch The Giant, una band che proporrà un viaggio tra alcuni dei più grandi successi della storia del rock internazionale dai Queen ai Bon Jovi passando per Guns N’ Roses e AC/DC.

(foto da archivio)

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