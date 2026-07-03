Primo piano

SARONNO – A poco più di quattro mesi dal precedente colpo, i ladri sono tornati a colpire la stessa abitazione di via Doberdò. Ancora una volta nel mirino una villetta bifamiliare, dove vive una persona anziana, che si è ritrovata nuovamente a fare i conti con la violenza di un’intrusione e con i danni lasciati dai malviventi.

Il furto è avvenuto nelle ultime ore. Per entrare nell’abitazione i responsabili hanno sradicato le inferriate di una finestra al piano terra e, non soddisfatti, hanno anche danneggiato un cancelletto, segni evidenti della determinazione con cui hanno agito pur di introdursi nell’immobile e anche di un’organizzazione del colpo. E’ stata presentata la denuncia alle forze dell’ordine, che dovranno ricostruire quanto accaduto e verificare se possano emergere elementi utili alle indagini.

Oltre al bottino, a pesare sono soprattutto i danni provocati all’abitazione. Le inferriate divelte e le protezioni rese inutilizzabili rappresentano un costo importante per i proprietari, costretti ancora una volta a riparare quanto distrutto per sentirsi di nuovo al sicuro nella propria casa.

Ma il danno materiale è solo una parte della vicenda. A colpire è soprattutto il senso di impotenza di chi, dopo aver già vissuto un’esperienza simile pochi mesi fa, si ritrova nuovamente vittima della stessa disavventura. Per i residenti della zona è l’ennesimo episodio che alimenta la preoccupazione, mentre per la famiglia colpita resta l’amarezza di dover ricominciare ancora una volta, affrontando spese, pratiche burocratiche e il difficile tentativo di ritrovare un po’ di tranquillità dopo il secondo furto subito in appena quattro mesi.

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