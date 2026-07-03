Solaro

SOLARO – Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 18 giugno è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti, il documento che definisce i costi complessivi del servizio e costituisce la base per il calcolo della Tari.

Il costo complessivo del servizio passa da 1.343.000 euro a 1.422.000 euro, con un incremento di circa il 6% rispetto allo scorso anno. Grazie ai risultati ottenuti con l’introduzione del nuovo sistema di tariffazione puntuale, gli aumenti che si rifletteranno sulle bollette saranno tuttavia più contenuti, con variazioni stimate tra il 2% e il 4% per le utenze domestiche.

Le scadenze per il pagamento della Tari sono le seguenti:

16 settembre: prima rata (e soluzione unica);

prima rata (e soluzione unica); 16 dicembre: seconda rata.

Si ricorda che la Tari è un tributo destinato esclusivamente a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per legge, il Comune non ricava alcun utile da questa imposta: tutte le somme versate dai cittadini vengono impiegate per finanziare il servizio.

L’aumento dei costi è dovuto a diversi fattori, tra cui l’incremento delle spese operative sostenute dal gestore. In particolare, ha inciso il significativo aumento del costo dei carburanti, che ha comportato maggiori oneri per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, oltre ad altri rincari legati alla gestione del servizio. Nel computo totale incide anche il Bonus Tari che concede uno sconto del 25% alle famiglie con Isee basso. Il costo del bonus è finanziato tramite una piccola componente aggiuntiva della Tari (Ur3), pagata da tutte le utenze. Il bonus incide anche sulle bollette degli altri contribuenti, ma in misura generalmente contenuta, pari a pochi euro all’anno.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione dei costi, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e di qualità, contenendo il più possibile l’impatto economico sulle famiglie e sulle attività del territorio.

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