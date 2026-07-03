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TRADATE – Il centro cittadino si prepara a vivere quattro serate all’insegna dello shopping, dell’intrattenimento e della convivialità. Tornano infatti i “Venerdì Bianchi del Commercio”, iniziativa promossa dal Distretto urbano del commercio di Tradate in collaborazione con il Comune di Tradate e la Pro Loco Tradate, che animerà le vie del centro per tutti i venerdì del mese di luglio. L’appuntamento è fissato per venerdì 3, 10, 17 e 24 luglio, quando il cuore della città resterà vivo fino a tarda sera con un ricco programma pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori.

Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino a tardi, offrendo l’opportunità di fare acquisti in un’atmosfera diversa dal solito. Ad accompagnare lo shopping ci saranno musica dal vivo, concerti, spettacoli e momenti di intrattenimento, trasformando il centro storico in un grande spazio dedicato al tempo libero.

Non mancherà nemmeno la proposta gastronomica, con bar, punti ristoro all’aperto, food & drink e specialità da gustare insieme, mentre i più piccoli potranno divertirsi grazie ad attività dedicate, giochi, laboratori e animazione, rendendo l’evento un’occasione di svago per tutta la famiglia.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento tradizionale dell’estate tradatese, punta a valorizzare il commercio di vicinato e a richiamare visitatori nel centro cittadino, creando un clima di festa che coinvolgerà le attività commerciali e le associazioni del territorio.

Per agevolare l’afflusso del pubblico, gli organizzatori hanno inoltre indicato alcuni parcheggi consigliati: in via Crocifisso 54, piazza del Popolo 1 e via Zini 13.

L’invito rivolto dal Comune, dal Distretto urbano del commercio e dalla Pro Loco è quello di partecipare numerosi ai quattro appuntamenti, per vivere il centro di Tradate tra shopping, musica, buon cibo e divertimento in una delle manifestazioni più attese dell’estate cittadina.

(foto archivio: una Notte bianca in zona)

03072026