Comasco

TURATE – Un’iniziativa concreta per portare aiuto alle popolazioni di Ucraina e Palestina colpite dalla guerra. Caritas Turate, in collaborazione con l’associazione Aiutiamoli a Vivere, promuove infatti una nuova raccolta solidale di beni di prima necessità e materiale sanitario, coinvolgendo l’intera comunità.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del “Progetto Ucraina Palestina”, punta a raccogliere alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e farmaci, che saranno successivamente consegnati all’associazione Aiutiamoli a Vivere, incaricata di recapitarli direttamente alle popolazioni coinvolte dal conflitto.

La raccolta dei farmaci è già in corso nelle farmacie di Turate e proseguirà fino a sabato 4 luglio 2026. Possono essere donati farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione, materiali sanitari, dispositivi medici e altri beni di prima necessità sanitaria.

Fra gli esempi indicati dagli organizzatori figurano antidolorifici, antinfiammatori e antipiretici, disinfettanti, garze, cerotti, bende e siringhe, farmaci per disturbi gastrointestinali, fermenti lattici e prodotti reidratanti, soluzioni fisiologiche, colliri, spray e creme, oltre a mascherine, guanti e termometri.

Parallelamente prosegue anche la raccolta di alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e materiale sanitario. Gli organizzatori precisano che non saranno invece raccolti vestiti e scarpe.

La consegna del materiale raccolto avverrà nella sede della Caritas di Turate, in piazza della Chiesa, secondo il seguente calendario:

sabato 4 luglio , dalle 17 alle 19 ;

, dalle ; domenica 5 luglio, dalle 9 alle 12.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un aiuto concreto alle popolazioni civili di Ucraina e Palestina, attraverso una rete di solidarietà che coinvolge il territorio e permette di trasformare ogni donazione in un sostegno reale per chi vive situazioni di estrema difficoltà. Lo slogan scelto per la raccolta riassume lo spirito dell’iniziativa: “Insieme possiamo fare la differenza. La solidarietà è cura”, ricordando che ogni gesto può contribuire a donare salute e speranza a chi ne ha più bisogno.

03072026