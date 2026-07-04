Varesotto

TRADATE – Per chi desidera trascorrere un’estate all’aria aperta e trovare un po’ di refrigerio dal caldo, il nuovo calendario della cooperativa sociale Astro Natura propone appuntamenti estivi al centro didattico scientifico Eco Planetario di Tradate. Eventi immersi nel verde del Parco Pineta, con attività che uniscono divulgazione scientifica, relax e svago: natura e astronomia si incontrano ogni domenica per incuriosire e affascinare bambini e famiglie.

Per tutto il mese di luglio, le domeniche saranno animate da esperienze pensate per avvicinare il pubblico alla natura e all’astronomia in modo coinvolgente. In calendario ci sono passeggiate lungo i sentieri ombreggiati del Parco Pineta, insieme alle “Prove dell’Esploratore”, attività dedicate ai bambini che vogliono mettersi alla prova tra giochi e scoperte.

Dopo una breve pausa nel periodo centrale di agosto, la rassegna riprenderà il 30 agosto. Il programma proseguirà poi domenica 6 settembre con “Terra di Mezzo”, l’atteso appuntamento dedicato al mondo fantasy, che chiuderà la stagione estiva con una giornata ricca di iniziative

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09