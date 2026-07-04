Città

SARONNO – C’è anche il saronnese Giuseppe Anselmo nella nuova segreteria regionale di Forza Italia Lombardia. La nomina è arrivata con l’elezione del nuovo organismo dirigente del partito, avvenuta giovedì a Milano, e rafforza la presenza della provincia di Varese ai vertici regionali.

Insieme ad Anselmo sono stati nominati componenti della segreteria regionale Rosario Tramontana ed Enrico Angelini. A loro si aggiunge Simone Longhini, che ne fa parte di diritto in qualità di segretario provinciale di Forza Italia Varese.

Per il partito si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio varesino e di una presenza significativa all’interno della nuova squadra regionale guidata dal deputato Alessandro Sorte.

“L’elezione dell’onorevole Alessandro Sorte alla guida di Forza Italia Lombardia segna l’inizio di una nuova storica stagione per il nostro movimento – sottolinea Simone Longhini – Alessandro ha dimostrato in questi anni capacità di ascolto, visione politica e grande attenzione ai territori. Sono certo che saprà guidare il partito con autorevolezza, entusiasmo e spirito unitario, valorizzando il contributo di tutte le province lombarde. A lui e al suo vicario, l’onorevole Alessandro Cattaneo, un grande in bocca al lupo”.

Longhini evidenzia anche il valore della rappresentanza varesina nel nuovo organismo: “La presenza di quattro rappresentanti varesini nella segreteria regionale è un motivo di soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. A Rosario Tramontana, Giuseppe Anselmo ed Enrico Angelini rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Sapranno interpretare questo incarico con competenza, passione e senso di appartenenza, contribuendo a rafforzare ulteriormente Forza Italia e a dare voce alle istanze del nostro territorio”.

Forza Italia Varese guarda ora ai prossimi appuntamenti politici con l’obiettivo di consolidare il radicamento del partito in Lombardia, in vista anche delle elezioni amministrative del 2027.

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