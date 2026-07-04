I più letti di ieri: ladri di nuovo nella stessa casa, il ballo di fine anno e il commercio che chiede attenzione
4 Luglio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 3 luglio, spazio alla cronaca con un nuovo furto in abitazione che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, ma anche ai momenti di festa vissuti dagli studenti, alle riflessioni sul commercio cittadino e agli aggiornamenti dalla politica e dalla vita istituzionale.
A quattro mesi dal precedente episodio, i ladri sono tornati a colpire nella stessa abitazione, causando nuovi danni e lasciando ai proprietari un forte senso di amarezza per quanto accaduto.
Saronno, tornano i ladri nella stessa casa dopo quattro mesi: “Tanti danni, tanta amarezza”
Grande partecipazione ed emozione a Turate per “The Last Dance”, il ballo di fine anno dedicato agli studenti delle classi terze, un’iniziativa che ha trasformato un’idea in una serata di festa molto apprezzata.
The Last Dance: il ballo di fine anno delle classi terze diventa realtà a Turate
Con l’avvicinarsi dei saldi estivi, un commerciante ha condiviso una riflessione sulle difficoltà del settore, chiedendo maggiore attenzione per il tessuto commerciale locale senza invocare trattamenti di favore.
Saldi, eventi e delusioni nella riflessione di un commerciante: “Non chiediamo favoritismi, solo attenzione”
Due agenti motociclisti della polizia locale hanno preso parte ai funerali dell’agente Imprezzabile, scomparso mentre era in servizio, per rendere omaggio a un collega in un momento di grande commozione.
Saronno, due agenti motociclisti della polizia locale di Saronno ai funerali dell’agente Imprezzabile morto in servizio
Dal dibattito politico arriva la presa di posizione di Italia Viva, che replica all’assessore Rufini sostenendo che non spetti a lui attribuire “patenti politiche” e rivolge anche una critica nei confronti di Licata.
Italia Viva: “Non spetta all’assessore Rufini dare patenti politiche”. E c’è una stoccata anche per Licata
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09