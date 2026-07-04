MISINTO – Il Circolo Pd Alte Groane si prepara al tradizionale appuntamento dell’estate. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle 19, la sede di Misinto (Piazza Statuto n. 18) ospiterà la festa del tesseramento, un momento di incontro aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini di Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto.

L’evento di quest’anno assumerà una forte valenza simbolica e politica: durante la serata si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione del circolo alla memoria di David Sassoli, indimenticato Presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022.

A rimarcare l’importanza dell’iniziativa sarà la presenza dell’onorevole Brando Benifei, deputato del Partito Democratico al Parlamento Europeo, presidente della Delegazione UE per le relazioni con gli Stati Uniti. L’eurodeputato prenderà parte a un dibattito sui temi dell’integrazione, dei diritti e del futuro dell’Unione, a partire da quanto sta succedendo oggi nello scenario internazionale e globale, in un dialogo aperto con i presenti durante il momento dell’aperitivo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione e uno spazio di confronto politico sul territorio delle Alte Groane, nel segno dell’eredità politica e umana lasciata da Sassoli.