Limbiate

LIMBIATE – Musica dal vivo, spettacoli, sport, street food, hobbisti, attività per bambini e negozi protagonisti. È tutto pronto per la Notte Bianca di Limbiate, in programma sabato 4 luglio, quando il centro cittadino si trasformerà in un grande percorso di intrattenimento diffuso, con iniziative pensate per tutte le età.

L’amministrazione comunale ha presentato l’evento sottolineando come la manifestazione sia stata concepita come un itinerario da vivere passeggiando tra le vie del centro, dove ogni zona avrà una propria identità e una proposta specifica, offrendo ai visitatori la possibilità di scegliere liberamente come trascorrere la serata.

Il cuore della manifestazione sarà un percorso che attraverserà le principali vie e piazze cittadine.

In piazza Solari sarà protagonista la musica con DJ set e Radio RBS, mentre via Fratelli Cervi sarà dedicata allo sport e alle associazioni del territorio, che proporranno dimostrazioni e attività aperte al pubblico. In piazza della Repubblica spazio invece alla musica rock e allo street food, creando uno dei punti più vivaci dell’intera manifestazione.

Gli appassionati di motori potranno fare tappa in via Matteotti, dove saranno esposte auto americane, accompagnate da proposte gastronomiche e momenti di intrattenimento. Le famiglie e i più piccoli troveranno invece numerose occasioni di svago in via Dante, con giochi, animazione e attività dedicate ai bambini e ai ragazzi. In via Piave saranno presenti gli hobbisti, con bancarelle creative e iniziative locali, mentre via Manin ospiterà le esibizioni degli stuntman, con spettacolari performance motoristiche.

L’atmosfera sarà più raccolta in via Mazzini, dove il programma prevede momenti dedicati a musica, poesia e concerti, valorizzando al tempo stesso il nuovo centro storico cittadino. Nel corso della serata non mancheranno inoltre animazioni itineranti, esibizioni, iniziative organizzate dai commercianti, punti ristoro, food & drink e aperture straordinarie delle attività commerciali, che contribuiranno ad animare il centro fino a tarda sera. Quella del 2026 sarà la terza edizione della Notte Bianca di Limbiate, una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti estivi più attesi della città e che punta ancora una volta a richiamare famiglie, giovani e visitatori provenienti anche dai comuni vicini.

L’invito dell’amministrazione è quello di vivere la serata passeggiando tra le diverse aree della manifestazione, lasciandosi guidare dalle varie proposte che animeranno il centro cittadino. Il programma, fanno sapere dal Comune, è ancora in aggiornamento e potrebbe arricchirsi ulteriormente nei prossimi giorni con nuove iniziative e ulteriori attrazioni distribuite lungo il percorso.

(foto archivio)

04072026