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SARONNO – Sabato 4 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza soleggiata dopo il passaggio di qualche nube sparsa nelle ore del mattino. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile per l’intero arco della giornata. Le temperature saranno tipicamente estive, con valori compresi tra una minima di 21°C e una massima di 31°C. I venti risulteranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffieranno con moderata intensità da Est-Sudest. È inoltre segnalata un’allerta per afa, legata al caldo e al disagio fisiologico che potrà interessare soprattutto le ore centrali e il primo pomeriggio.

Le condizioni meteo favoriranno quindi attività all’aperto, pur con la raccomandazione di prestare attenzione alle temperature elevate, limitando l’esposizione al sole nelle ore più calde e mantenendo una corretta idratazione. Il cielo diventerà progressivamente più limpido nel corso della giornata, con ampie schiarite già dal pomeriggio e una serata caratterizzata da condizioni generalmente serene.

Anche sul resto della Lombardia il quadro meteorologico sarà dominato dal ritorno dell’alta pressione, con un rapido diradamento della nuvolosità. Le basse pianure, comprese quelle occidentali dove si trova Saronno, vedranno cieli poco nuvolosi dopo le nubi del mattino. Sulle Prealpi orientali saranno possibili addensamenti più persistenti fino al pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche il tempo resterà in prevalenza sereno. Nel complesso la regione vivrà una giornata stabile, asciutta e con temperature estive.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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