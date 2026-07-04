Sport

SARONNO – Grande soddisfazione per la giovane atleta saronnese di Mountain Bike Enduro Alice Maiocchi che conquista la convocazione della nazionale italiana per partecipare a due tappe della Coppa del Mondo di Enduro Uci nella categoria women junior.

La prima tappa della Coppa del Mondo si è svolta a Canezei in Val di Fassa al cospetto delle Dolomiti che hanno fatto da palcoscenico ad una gara estremamente difficile dal punto di vista tecnico e fisico visto anche il dislivello pedalato di più di 2500 metri e di discesa maggiore di 3000 metri. Ciononostante, Alice è arrivata quinta recuperando una posizione durante la seconda giornata di gara . Nella giornata di domenica, invece, i protagonisti sono state la pioggia e la grandine che hanno reso la gara ancor più complessa.

Tra sabato 3 e domenica 4 luglio, invece, la competizione si sposterà la Thuile in Valle d’Aosta per un’altra tappa della coppa del mondo dove la giovane promessa saronnese gareggerà sempre con la maglia della nazionale. Un traguardo, dunque, di grande prestigio per un’alteta giovanissima che, a soli 16 anni, potrà vivere una competizione di altissimo livello e migliorare, grazie all’esperienza, le sue fantastiche doti.

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