Origgio, al parco dell’Infanzia debutta il torneo di freccette Città di Origgio
4 Luglio 2026
SARONNO – Il parco dell’Infanzia di Origgio ospiterà sabato 5 luglio il primo torneo di freccette Città di Origgio, un’iniziativa organizzata con il sostegno dei Lions Club del territorio e aperta a tutti gli appassionati che vorranno mettersi alla prova con le freccette.
L’evento prenderà il via alle 16 e rappresenta la prima edizione della manifestazione, promossa dai Lions Club Gerenzano Basso Varesotto, Lions Club Gerenzano In Ministerio Salutis e Lions Club Gerenzano Parco degli Aironi.
Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 10 euro. Le modalità di svolgimento del torneo saranno illustrate direttamente il giorno dell’evento agli iscritti.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Doppio Urlo di Rovello Porro e con Asd Lombardia, realtà che supporteranno lo svolgimento della competizione.
L’appuntamento punta a offrire un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione, proponendo una disciplina che negli ultimi anni sta riscuotendo un interesse sempre maggiore anche a livello amatoriale.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09