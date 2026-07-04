Groane

CERIANO LAGHETTO – Una serata all’insegna del divertimento, della musica, dello sport e della convivialità animerà il centro di Ceriano Laghetto sabato 4 luglio con la tradizionale Notte Bianca promossa dall’Amministrazione comunale. Le vie e le piazze del paese ospiteranno un ricco programma di iniziative rivolte a tutte le età, tra esibizioni, attività per bambini, spettacoli itineranti, mercatini, punti ristoro e stand delle associazioni di volontariato.

La manifestazione prenderà il via già dal pomeriggio. Dalle 15, al Giardinone, saranno disponibili gonfiabili, seggiolini volanti, jump e bolle d’acqua per i più piccoli. Sempre nel pomeriggio, in biblioteca, dalle 16, si terrà il laboratorio creativo “Crea il tuo arcobaleno”, accompagnato dalla distribuzione di libri a sorpresa.

Per tutta la durata dell’evento i bambini potranno partecipare alle attività della ludoteca, divertirsi con il truccabimbi e provare i mini quad. Non mancheranno inoltre i mercatini, l’iniziativa solidale della Caritas parrocchiale, l’angolo dedicato all’henné, il laboratorio di uncinetto, le esposizioni di auto moderne, tuning e vetture d’epoca cabriolet, oltre alle consulenze dedicate al benessere con attività ispirate al mondo ayurvedico e allo yoga.

Il programma degli spettacoli inizierà in piazza Diaz alle 18 con un’esibizione di kick boxing. Alle 18.30 spazio ai balli country, seguiti alle 19 dai balli caraibici. Alle 19.30 sarà la volta delle esibizioni di pole dance e cerchio aereo, mentre dalle 20 il pubblico potrà assistere alle performance di hip hop, breakdance e balli latinoamericani. Dalle 21 inizieranno le esibizioni della scuola di ballo, mentre in via Cadorna andrà in scena uno spettacolo musicale dal vivo con un tributo ad Adriano Celentano. Piazza Diaz ospiterà poi la musica di dj Anthony, mentre in via Carducci sarà protagonista la Notte Caraibica. Dalle 22.30, sempre in Piazza Diaz, salirà sul palco una band con un repertorio pop e dance dagli anni Settanta a oggi. Ad animare le vie del centro ci sarà inoltre uno spettacolo itinerante di giocoleria con luci a led.

Ampia anche l’offerta gastronomica, con numerosi punti ristoro distribuiti nel centro cittadino. Saranno proposti pizza, arrosticini, hamburger, pulled pork e pulled chicken, barbecue, pesce fritto, panzerotti, salamelle, würstel, piadine, panini, fritto misto, taglieri per aperitivo, pizza a portafoglio, gelati, granite, yogurt, zucchero filato, ghiaccioli, sangria, cocktail, aperitivi e frutta fresca da passeggio. Sarà inoltre possibile visitare uno spazio dedicato ai prodotti dell’alveare.

Tra i protagonisti della serata ci saranno anche le associazioni del territorio, con la partecipazione della Pro Loco Ceriano Laghetto, del Gruppo Alpini Ceriano Laghetto, della Caritas Parrocchiale, di Ecolandia Aps, del Comitato Genitori, di Ceriano in Festa, di Progetto Agorà, di Bibliofilando e di altre realtà associative che contribuiranno ad animare la manifestazione.

(foto archivio)

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