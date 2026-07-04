Comasco

ROVELLO PORRO – Nuovo intervento di manutenzione della rete stradale a Rovello Porro. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato l’avvio di una serie di asfaltature già programmate, che interesseranno due importanti vie del paese.

Se le previsioni meteo favorevoli saranno confermate anche nei prossimi giorni, l’impresa incaricata della manutenzione stradale entrerà in azione per eseguire il rifacimento del manto stradale in via Cesare Battisti e via Monviso. L’intervento rientra nel programma di manutenzione predisposto dal Comune con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni di percorrenza delle strade interessate. Dal municipio viene precisato che l’avvio dei lavori resta su subordinato al mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, indispensabili per garantire la corretta esecuzione delle asfaltature.

L’Amministrazione comunale si è inoltre scusata anticipatamente con cittadini e automobilisti per gli eventuali disagi alla circolazione che potranno verificarsi durante l’esecuzione degli interventi, invitando gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali modifiche alla viabilità che saranno predisposte nelle aree interessate dai lavori.

04072026