Città

SARONNO – C’è amarezza, ma anche tanti interrogativi, dopo il grave danneggiamento scoperto tra martedì e mercoledì alla pista d’atletica dello stadio Colombo Gianetti. Una porzione del manto sintetico si è completamente sollevata dal sottofondo, rendendo inutilizzabile una corsia. Al momento resta un mistero cosa sia accaduto e chi ne sia il responsabile.

A rendere ancora più evidente la gravità della situazione è la fotografia diffusa dall’Osa Saronno, nella quale si vede il rivestimento della pista completamente staccato e sollevato per diversi metri. Un danno importante che colpisce uno degli impianti sportivi di riferimento della città e non solo.

A rompere il silenzio è Roberto Strada dell’Osa Saronno, che oltre a condannare quanto accaduto punta il dito contro quella che definisce una gestione non adeguata dello stadio.

“Quello che è successo è grave un danno alla pista d’atletica. Purtroppo capita quando la qualità della vita sprofonda nel qualunquismo, quando il bene comune non viene considerato tale o quando una “bravata” si trasforma in un danno.”

Per Strada il problema va oltre il singolo episodio. “Queste cose succedono anche perché nel corso degli anni lo stadio è diventato un porto di mare, concesso a richiesta come se fosse un semplice contenitore da usare liberamente, basta farne richiesta. Succede perché lo sport in questa città è una Cenerentola, perché nella città delle cento associazioni non importa quel che fai ma conta di più avere un “amico” nei posti che contano.”

Il rappresentante dell’Osa chiarisce di non contestare l’apertura dell’impianto alle diverse discipline sportive, ma chiede maggiori controlli e più rispetto per una struttura utilizzata quotidianamente dagli atleti.

“Così allo stadio si concedono spazi a tante attività ludiche e sportive, e questo non è un male, se ci fosse il rispetto delle attività già presenti e accortezza nell’uso. Succede invece che le porte rimangono aperte, perché chi usa lo stadio non lo considera la sua casa, ma solo un luogo conquistato dove praticare un’attività. Succede che si perde il controllo della situazione. Chiunque può entrare… sempre, e così ci rimette lo sport, in questo caso l’atletica saronnese.”

Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato il danneggiamento della pista e quali saranno gli interventi necessari per riportarla in condizioni di sicurezza. Su questi aspetti, al momento, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Comune.

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