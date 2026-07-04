Politica

SARONNO – “Proponiamo all’Amministrazione comunale di dedicare il 2 luglio alla “Giornata cittadina del Disagio per i bambini di Saronno”. Una data che, negli ultimi anni, è diventata simbolica: il giorno in cui la città scopre – sempre troppo tardi – problemi che le famiglie denunciano da mesi”.

Inizia così la nota condivisa da Fratelli d’Italia Saronno che torna a parlare dei problemi organizzativi delle famiglie che usufruiscono dei servizi comunali.

“Era il 2 luglio 2022 il giorno in cui il Comune rese finalmente utilizzabili i giochi del giardino di via Monte Santo, dopo mesi di appelli di genitori e nonni. Appelli ignorati fino al punto che furono proprio loro a cintare i giochi con una rete di sicurezza e a esporre un cartello ironico, diventato il simbolo di una protesta civile ma determinata.

Siamo al 2 luglio 2026 , giorno in cui l’Amministrazione si accorge che fa caldo. E che nelle materne cittadine chiuse dal 30 giugno, mancano sistemi di raffrescamento e ombreggiamento adeguati per garantire ai bambini di godere di tutti gli spazi”

E continuano: “Sono coincidenze che meritano di essere colte, sono il momento esatto in cui ci si accorge di un problema e si pensa – forse – di programmarne la soluzione.

Ma fuori da quell’istante di consapevolezza , restano i problemi ricorrenti nei parchi , nei giardini di scuole e asili , per impianti di condizionamento e di riscaldamento, una realtà che le famiglie conoscono bene È un rito che si ripete ogni anno, in ogni stagione. E forse è arrivato il momento di istituzionalizzarlo, trasformandolo in una giornata simbolica che richiami l’attenzione su ciò che davvero conta: il benessere dei bambini e la tranquillità delle famiglie”.

(foto archivio)

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