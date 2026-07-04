Cronaca

SARONNO – Una mountain bike di valore è stata rubata nella notte tra mercoledì e giovedì da una cantina di una palazzina di via Marco Polo 18. Il proprietario ha deciso di rendere pubblico l’accaduto anche con la speranza di ritrovare la bicicletta.

Il furto è stato scoperto la mattina successiva, quando il proprietario si è accorto che la sua mountain bike non era più nella cantina. Si tratta di una Bmc bianca, ben riconoscibile anche per l’allestimento mostrato nella fotografia fornita dal proprietario.

Chi dovesse avvistare la mountain bike o disporre di elementi utili può rivolgersi alle forze dell’ordine. Anche una semplice segnalazione potrebbe contribuire al recupero della bicicletta e all’individuazione dei responsabili del furto.

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