Politica

SARONNO – Importare a Saronno il modello adottato a Sestriere per rendere più snello il funzionamento del consiglio comunale e concentrare il dibattito sui temi concreti. È la proposta avanzata da Alberto Paleardi, storico esponente della politica cittadina e da anni anche consigliere comunale nella località piemontese. Secondo Paleardi, il consiglio comunale saronnese rischia sempre più spesso di allontanarsi dalla propria funzione principale, trasformandosi in un luogo di lunghi confronti politici anziché di decisioni operative.

«Si sta snaturando il vero compito del consiglio comunale, che dovrebbe occuparsi soprattutto di gestire progetti operativi e dare risposte concrete ai cittadini», osserva. Da qui il richiamo all’esperienza maturata a Sestriere, dove, spiega, la discussione delle mozioni segue un’impostazione molto più essenziale. «Il metodo che adottiamo è semplice: interviene un solo consigliere a nome della maggioranza, si esprime la posizione politica e poi si procede direttamente al voto. In questo modo si evitano inutili perdite di tempo e il consiglio può concentrarsi sulle questioni davvero importanti». Per Paleardi, il rischio delle sedute troppo lunghe e caratterizzate da interventi ripetitivi è quello di aumentare la distanza tra istituzioni e cittadini. «Le persone finiscono per disaffezionarsi alla politica. Di fronte a tante parole, i cittadini chiedono soprattutto fatti concreti e risposte ai problemi quotidiani».

Nel suo intervento non manca anche una riflessione sulle dinamiche dell’opposizione di centrodestra. Paleardi si dice infatti dubbioso che alcune iniziative consiliari abbiano come unico obiettivo quello di migliorare l’attività amministrativa. «Ho il dubbio che, in alcuni casi, si tratti soprattutto di uno stratagemma politico, con finalità prevalentemente di contrapposizione piuttosto che di reale interesse per l’efficacia del consiglio comunale». Il messaggio conclusivo è netto: ridurre i tempi delle discussioni, evitare interventi ridondanti e riportare il consiglio comunale al suo ruolo principale, quello di assumere decisioni e realizzare progetti nell’interesse della città. “Basta chiacchiere, servono fatti concreti”, è in sostanza l’appello lanciato dal consigliere, prendendo a riferimento il modello organizzativo sperimentato nell’assemblea comunale di Sestriere.

04072026