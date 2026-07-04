Softball

BOLLATE – Il derby va ancora alla capolista Quick Mill Bollate, ma la Rheavendors Caronno Pertusella esce a testa alta dopo aver tenuto testa alle campionesse d’Italia, soprattutto nella prima sfida, risolta soltanto agli extra inning. Sorride invece la Mkf Saronno, che torna dalla trasferta di Collecchio con due vittorie fondamentali per consolidare il terzo posto in classifica.

Oggi il 14′ turno di A1; Bollate prosegue la propria marcia in vetta al campionato, mentre Saronno centra lo sweep che cercava. Il turno ha visto anche il rallentamento della seconda della classe, Italposa Forlì, fermata sull’1-1 dalle Thunders Castellana.

Nel derby disputato sul diamante di Ospiate, gara uno è stata la più equilibrata. Caronno, trascinata anche dalla prova della lanciatrice Chiara Rusconi, ha costretto la capolista al tie-break dopo aver pareggiato al sesto inning grazie al fuoricampo solitario di Melany Sheldon (foto). All’ottava ripresa la Rheavendors è riuscita anche a portarsi avanti 3-1, ma Bollate ha trovato il pareggio e poi il punto decisivo sfruttando un errore difensivo delle caronnesi, imponendosi 4-3. Più netta la seconda partita, nella quale la Quick Mill si è imposta 3-0. Caronno ha battuto soltanto due valide, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create, mentre Bollate ha costruito il successo grazie ai punti messi a segno tra primo e sesto inning.

Missione compiuta invece per la Mkf Saronno, che sul campo della Bertazzoni Collecchio ha ottenuto due successi senza concedere alcun punto alle padrone di casa. In gara uno le biancazzurre hanno vinto 3-0, indirizzando l’incontro già dal terzo inning con i punti firmati da Saviola, Rotondo e De Luca. Copione simile anche nella seconda sfida, chiusa 4-0. Saronno ha costruito il proprio vantaggio con le battute valide di Rui, Aurora Treccani e Anselmi, prima del definitivo 4-0 arrivato con la volata di sacrificio di Peterson. Collecchio ha tentato una reazione nell’ultimo attacco caricando le basi, ma la difesa saronnese ha chiuso i conti senza subire punti.

Con questi risultati la formazione allenata da Saronno mantiene saldamente il terzo posto, alle spalle della capolista Bollate e dell’Italposa Forlì, facendo un passo importante nella corsa ai playoff.

Serie A1, i risultati della 14ª giornata

Itas Mutua Rovigo-Mia Office Blue Girls Pianoro 5-2, 2-3

Quick Mill Bollate-Rheavendors Caronno Pertusella 4-3 (8° inning), 3-0

Bertazzoni Collecchio-Mkf Saronno 0-3, 0-4

Italposa Forlì-Thunders Castellana 8-1 (5° inning), 4-9

Da disputare domenica 5 luglio

Lacomes New Bollate-Ares Safety Macerata

La classifica

Quick Mill Bollate 0.964 (27 vinte, 1 persa)

Italposa Forlì 0.750

Mkf Saronno 0.654

Lacomes New Bollate 0.536

Mia Office Pianoro 0.533

Rheavendors Caronno Pertusella 0.464

Thunders Castellana 0.393

Itas Mutua Rovigo 0.321

Ares Safety Macerata 0.250

Bertazzoni Collecchio 0.143

04072026