Softball A1, oggi Caronno cerca l’impresa con Bollate. Saronno non può sbagliare a Collecchio
4 Luglio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Un derby dal peso specifico enorme per la corsa ai playoff e una trasferta da non fallire per consolidare il terzo posto. Il quattordicesimo turno del campionato di Serie A1 propone un fine settimana cruciale per le due formazioni del Saronnese.
La Rheavendors Caronno Pertusella è attesa dal difficile confronto sul campo della capolista Quick Mill Bollate, che finora ha perso una sola partita in tutta la stagione. Per le caronnesi, attualmente seste in classifica, conquistare una o due vittorie significherebbe mantenere vive le speranze di agganciare il quarto posto, ultimo utile per accedere ai playoff.
La squadra potrà contare sulla buona condizione della lanciatrice Chiara Rusconi, mentre in gara 2 sarà ancora impegnata la statunitense Harley Dawn Pruetting, chiamata a sostituire temporaneamente la cubana Yamerki Guevara, impegnata con la nazionale di Cuba ai Giochi Panamericani. L’inizio della doppia sfida è previsto oggi alle 16, con l’incognita rappresentata dalle elevate temperature.
Impegno sulla carta più abbordabile, ma da affrontare senza cali di concentrazione, per la Mkf Saronno, impegnata sul campo della Bertazzoni Collecchio, fanalino di coda del torneo. Le saronnesi sono chiamate a conquistare il bottino pieno per difendere il terzo posto da una concorrenza molto agguerrita, considerando che soltanto le prime quattro classificate accederanno alla post season.
Il programma della 14ª giornata
Oggi
- Ore 15.30: Itas Mutua Rovigo-Mia Office Pianoro
- Ore 16: Quick Mill Bollate-Rheavendors Caronno Pertusella
- Ore 17: Bertazzoni Collecchio-Mkf Saronno
- Ore 17: Italposa Forlì-Thunders Castellana
Domenica
- Ore 13: Lacomes New Bollate-Macerata
La classifica
- Quick Mill Bollate 0.962 (25 vittorie, 1 sconfitta)
- Italposa Forlì 0.769
- Mkf Saronno 0.625
- Lacomes New Bollate 0.536
- Mia Office Pianoro 0.536
- Rheavendors Caronno Pertusella 0.500
- Thunders Castellana 0.385
- Itas Mutua Rovigo 0.308
- Macerata 0.250
- Bertazzoni Collecchio 0.154
(foto Lauro Bassani/Fibs: Milagros Lozada della Rhea)
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