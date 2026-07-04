Cronaca

TURATE – Un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto in seguito alle segnalazioni dei cittadini sulla presunta attività di spaccio in un parco pubblico, ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri della stazione di Turate. L’operazione è stata eseguita nella giornata di giovedì 2 luglio, quando i militari hanno fermato un cittadino tunisino, senza fissa dimora, il cui atteggiamento aveva destato sospetti durante i controlli predisposti nell’area. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare quasi 70 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sotto sequestro è finito anche un telefono cellulare, che potrà risultare utile per gli ulteriori sviluppi investigativi.

Per il 42enne sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, essendo stato colto in flagranza di reato. A rendere nota l’operazione è stato il comando provinciale dei carabinieri di Como, che ha evidenziato come l’intervento sia nato proprio dalle numerose segnalazioni giunte dai residenti, preoccupati per la possibile presenza di episodi di spaccio all’interno del parco. I controlli mirati hanno quindi permesso ai militari di intervenire rapidamente e di arrestare il presunto pusher, sequestrando la droga e il materiale ritenuto collegato all’attività illecita.

(foto archivio)

04072026