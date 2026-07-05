Calcio 2′ cat, l’Equipe Garibaldi Saronno si rinforza: tre nuovi innesti
5 Luglio 2026
SARONNO – Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Equipe Garibaldi Saronno, che si prepara ad affrontare il campionato di Seconda categoria dopo la promozione conquistata al termine della scorsa stagione. La società biancoblù continua a costruire la rosa in vista del torneo 2026-2027, puntando su un mix di giovani e giocatori d’esperienza. Tra i nuovi arrivi c’è Francesco Giardina, classe 2007, cresciuto tra Lainatese e Caronnese. Il club lo presenta come un giovane di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia dell’Equipe Garibaldi.
A disposizione dello staff tecnico ci sarà anche Raffaele Ciliberto, giocatore con una consolidata esperienza in Seconda categoria, chiamato a mettere qualità e personalità al servizio della squadra in un campionato che si annuncia particolarmente competitivo.
Il terzo volto nuovo è quello del difensore Jacopo Gigante, innesto scelto per rafforzare il reparto arretrato grazie a grinta, solidità e determinazione.
Dopo aver conquistato il salto di categoria, l’Equipe Garibaldi è dunque al lavoro per allestire un organico competitivo e affrontare al meglio il ritorno in Seconda categoria, con la società impegnata a definire la rosa che prenderà parte al prossimo campionato.
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(foto: Gardina, Ciliberto e Gigante)
05072026