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BUSTO GAROLFO – Il Pedale Saronnese è tornato a pedalare in pista con la storica Tre Sere al Velodromo Roberto Battaglia di Busto Garolfo dove, lo scorso 16 giugno, sono stati ottenuti ottimi risultati con Tommaso Aleotti che ha ottenuto 3 quarti posti, e con i 2 secondi posti portati a casa da Martina Balestrini.

Le soddisfazioni sono arrivate anche da Pieve Vergonte in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte dove, in occasione del Trofeo Filippo Ganna Academy svolto domenica 21 giugno, il giovanissimo Tommaso ha conquistato un prestigioso settimo posto contro avversari importanti di alto livello, oltre ad un podio portato a casa da Cavaria con Premezzo durante il Trofeo Breda Progetti dove anche Samuele Volontè torna a mettere sotto i riflettori le proprie qualità con uno spettacolare secondo posto.

Le prossime pedalate dei giovanissimi ciclisti saronnesi saranno il prossimo 5 luglio nelle strade di Cardano al Campo in provincia di Varese in occasione della terza edizione del Trofeo Club Ciclistico Cardanese.

(foto da Pedale Saronnese)

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