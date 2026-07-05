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SARONNO – Un invito a guardare la città e a immaginare come potrebbe cambiare se una parte di asfalto, cemento e pavimentazioni lasciasse spazio al verde. È la riflessione lanciata sui social da Alessandro Merlotti, ex assessore alla Rigenerazione urbana, che ha proposto un “gioco dell’estate” dedicato alla “depavimentazione virtuale”.

La depavimentazione urbana (nota in inglese come depaving o desealing ) è una pratica urbanistica che consiste nella rimozione di manti di asfalto, cemento e altre superfici impermeabili per restituire il suolo alla natura.

L’obiettivo principale è trasformare aree grigie inutilizzate o sovradimensionate — come vecchi parcheggi, piazzali scolastici o ampi spartitraffico — in spazi permeabili ricoperti da terra, prati, alberi e piante. Genova è diventata la prima città in Italia a inserire ufficialmente la depavimentazione nel proprio Piano Urbanistico Comunale (Puc). La giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis ha approvato una storica riforma che smette di considerare il suolo come una superficie da coprire, trattandolo invece come una vera e propria infrastruttura ecologica e climatica.

L’idea di Merlotti parte da una domanda: da quali aree di Saronno si potrebbe iniziare a rimuovere superfici impermeabili per restituire spazio al terreno naturale e migliorare la capacità di drenaggio dell’acqua, oltre a contribuire alla riduzione delle isole di calore urbane.

Nel suo intervento scrive: “Saronno ha una superficie di 11,06 chilometri quadrati, non saprei indicare la percentuale di superficie impermeabile e non drenante, forse è un dato che non conosce nessuno, comunque parliamo di tanti, tantissimi metri quadrati. Giro sempre meno per Saronno, preferisco ‘a freddo’ – caldo permettendo – guardare le immagini satellitari: mi chiedo da dove si potrebbe iniziare a depavimentare, operazione non più procrastinabile”.

Da qui la proposta, volutamente provocatoria: “Indipendentemente dai costi dell’operazione – si tratta di un gioco, ovviamente – si potrebbe provare a liberare da pietra, cemento e asfalto almeno 7.000 metri quadrati, che corrispondono grosso modo alla superficie di un campo di calcio“.

A corredo del post vengono indicati tre possibili spunti di riflessione: piazza San Francesco, il rettangolo di via Amendola e la futura viabilità dell’area ex Cantoni, ipotizzando per quest’ultima la trasformazione a senso unico della strada interna prevista a doppia corsia, richiamando una proposta avanzata in passato da Roberto Strada. Il messaggio si conclude con un invito alla partecipazione: “Ingresso libero. È un gioco, ma la questione è seria…”.

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