I più letti di ieri: Tallarini accanto al Papa a Lampedusa, pista d’atletica danneggiata e ladri in cantina
5 Luglio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 4 luglio, grande attenzione per la presenza del saronnese Massimo Tallarini accanto a papa Leone durante la visita a Lampedusa. Spazio anche alla cronaca con il danneggiamento della pista d’atletica e un furto in cantina, senza dimenticare la politica locale e il riconoscimento ottenuto da una giovane studentessa.
Massimo Tallarini ha preso parte alla celebrazione di papa Leone a Lampedusa, vivendo da vicino un momento particolarmente significativo e comparendo sull’altare accanto al Pontefice durante la cerimonia.
Da Saronno a Lampedusa con papa Leone: il diacono Massimo Tallarini sull’altare accanto al Pontefice
Resta avvolto nel mistero il danneggiamento della pista d’atletica cittadina. Sono stati rilevati segni evidenti sulla superficie, ma al momento non ci sono certezze su quanto accaduto né sulle cause.
Saronno, danneggiata la pista d’atletica. Nessuna certezza su cosa sia successo
Nuovo episodio di furto in città: i ladri hanno preso di mira alcune cantine di un condominio, riuscendo a portare via una mountain bike custodita in uno dei locali.
Una studentessa di Ceriano è stata premiata con una borsa di studio Bracco, riconoscimento che valorizza l’impegno scolastico e il percorso di crescita della giovane.
Fratelli d’Italia interviene con toni ironici sui ritardi nella gestione di scuole e parchi, proponendo provocatoriamente l’istituzione di una “giornata del disagio” per le famiglie alle prese con i disservizi.
Saronno, Fratelli d’Italia ironizza su scuole e parchi: “Istituiamo la Giornata del disagio subito dalle famiglie e dei ritardi del comune”
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