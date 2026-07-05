Città

ROVELLO PORRO – Il sindaco di Rovello Porro, Marco Volontè, ricorda con affetto e riconoscenza Angelo Bani, storico direttore amministrativo dell’ospedale di Saronno, scomparso nelle ultime ore. Un ricordo che nasce da un lungo rapporto professionale, iniziato negli anni Ottanta e proseguito nel tempo.

“Ricordo Angelo Bani fin dai miei primi anni di lavoro all’ospedale di Saronno. Tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, prima come responsabile del personale e poi come direttore amministrativo, contribuì in modo significativo alla crescita e alla modernizzazione dell’ospedale.

Fu un manager innovatore, tra i primi nella pubblica amministrazione a comprendere l’importanza della tecnologia e dell’automazione dei processi anche in sanità.

Ebbi modo di lavorare nuovamente con lui dal 2009, quando tornò a occuparsi dell’ospedale di Saronno come direttore amministrativo dell’allora Azienda ospedaliera di Busto Arsizio. Anche in quell’incarico dimostrò, con atti concreti, il suo profondo legame con il nostro ospedale.

Per me Angelo è stato un maestro. Mi ha insegnato che ogni decisione deve tenere conto delle conseguenze sulle persone, mettendo sempre al centro i lavoratori e gli utenti. È questo il ricordo umano e professionale che porterò con me”.

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