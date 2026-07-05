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SARONNO – Domenica 5 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e il sole sarà protagonista. L’unica allerta segnalata riguarda l’afa, favorita dalle temperature elevate e dalla persistenza dell’alta pressione.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 19°C e una massima di 33°C, con valori tipicamente estivi che potranno aumentare la sensazione di caldo soprattutto nelle ore centrali del giorno. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudovest con intensità moderata, senza particolari criticità. Il quadro meteorologico resterà quindi stabile e asciutto, ideale per le attività all’aperto, pur con la raccomandazione di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenersi adeguatamente idratati a causa dell’afa.

Anche il resto della Lombardia sarà interessato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Su pianure, aree pedemontane, Prealpi e Alpi i cieli si manterranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con venti generalmente deboli e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche saranno quindi molto simili a quelle previste per Saronno, con il caldo e l’afa che rappresenteranno gli elementi più significativi della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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