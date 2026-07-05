Groane

MISINTO – “La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 223 del 15 giugno 2026, ha accertato diverse criticità nei rendiconti finanziari 2023, 2024 e 2025 e nei bilanci di previsione 2025-2027 e 2026-2028 del Comune di Misinto”.

Inizia così la nota condivisa da “insieme per Misinto”

L’istruttoria ha riguardato anche gli esercizi 2021 e 2022, consentendo una valutazione complessiva dell’andamento della gestione finanziaria dell’Ente.

Tra gli aspetti evidenziati dai magistrati contabili figurano il progressivo restringimento dei margini di flessibilità finanziaria del Comune, la riduzione dell’avanzo disponibile, la diminuzione della liquidità di cassa e la crescente incidenza delle risorse vincolate.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla scarsa capacità di riscossione dei crediti, soprattutto quelli relativi alla TARI. La capacità di riscossione dei residui si è attestata infatti al 12,36% nel 2024 e al 12,30% nel 2025, evidenziando come una parte consistente delle somme accertate rimanga ancora da incassare.

La Corte ha inoltre rilevato una sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), quantificata in oltre 68 mila euro nel rendiconto 2024 e in circa 90 mila euro nel rendiconto 2025, con la conseguenza che una corretta quantificazione avrebbe determinato una sensibile riduzione dell’avanzo disponibile.

«Quanto rilevato dalla Corte dei conti conferma puntualmente le osservazioni che il nostro gruppo ha portato avanti negli ultimi anni e, in particolare, durante la discussione dell’ultimo rendiconto», dichiara il capogruppo di Insieme per Misinto, Antonio Salerno. «Avevamo chiesto all’Amministrazione quali iniziative intendesse adottare per rafforzare il recupero dei crediti e migliorare l’efficienza della riscossione, ma non abbiamo ricevuto risposte concrete. Oggi è la Corte dei conti a certificare la fondatezza delle nostre preoccupazioni.»

«Non si tratta di un rilievo formale o di una questione esclusivamente tecnica», prosegue Salerno. «Il richiamo della Corte riguarda la tenuta degli equilibri finanziari del Comune e richiama l’Amministrazione alla necessità di intervenire con tempestività per migliorare la capacità di riscossione, rendere più prudente la gestione del bilancio e garantire una programmazione finanziaria più solida.»

La Corte invita inoltre il Comune a verificare l’effettività delle procedure di recupero dei crediti, gli esiti dell’attività svolta dai concessionari incaricati della riscossione e ad adottare tutte le misure correttive necessarie. Viene inoltre richiesto di formulare le previsioni di bilancio e di cassa sulla base di valutazioni prudenti e coerenti con l’effettiva capacità di realizzazione delle entrate.

«Come gruppo consiliare continueremo a esercitare con responsabilità il nostro ruolo di controllo», conclude Antonio Salerno. «Il nostro obiettivo è tutelare gli interessi della comunità, affinché le risorse pubbliche siano amministrate con rigore, trasparenza ed efficienza. Il pronunciamento della Corte dei conti rappresenta un richiamo autorevole che non può essere sottovalutato e che richiede risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale.»

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