Politica

MILANO – “Ringraziamo l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per il lavoro portato avanti con il bando ‘Beni confiscati 2026’, uno strumento concreto che consente ai Comuni di recuperare immobili sottratti alla criminalità organizzata e trasformarli in luoghi utili per la comunità. In provincia di Varese arrivano oltre 200mila euro per due interventi a Castelseprio e Cardano al Campo, con destinazioni diverse ma unite dallo stesso obiettivo: restituire valore pubblico a beni che nascono da percorsi di illegalità”: lo dichiarano Luigi Zocchi e Romana Dell’Erba, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, commentando l’ammissione a finanziamento di due progetti varesini nell’ambito del bando promosso da Regione Lombardia per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel dettaglio, il Comune di Castelseprio riceverà 179.996,29 euro per un immobile destinato ad alloggi universitari, mentre a Cardano al Campo sono assegnati 20.341,63 euro per un immobile destinato a impiego di pubblico interesse. Il valore complessivo degli interventi finanziati in provincia di Varese è pari a 200.337,92 euro.

“Questi progetti dimostrano come il riutilizzo dei beni confiscati possa incidere in modo diretto sulla vita dei territori – proseguono Zocchi e Dell’Erba – A Castelseprio il finanziamento consentirà di sostenere una funzione legata alla presenza universitaria e quindi alla crescita, alla formazione e all’attrattività del territorio. A Cardano al Campo, invece, si rafforza una destinazione di pubblico interesse, mettendo un bene recuperato al servizio della collettività”.

“Ogni immobile sottratto alla criminalità e restituito ai cittadini rappresenta una vittoria dello Stato, delle istituzioni e delle comunità locali. È così che la legalità diventa concreta: attraverso spazi recuperati, servizi nuovi e presidi pubblici radicati nei territori”, concludono Zocchi e Dell’Erba.

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