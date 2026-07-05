Comasco

ROVELLO PORRO – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, in un campo di via Vittorio Veneto. L’allarme è scattato alle 15.30 e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai carabinieri, per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.

L’incendio ha interessato una porzione del terreno agricolo, come mostrano le immagini diffuse dai vigili del fuoco, con l’area annerita dal passaggio delle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo aver messo in sicurezza la zona.

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco, non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

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