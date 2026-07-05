Nel corso della mattinata numerosi cittadini si sono fermati per dialogare con gli esponenti del partito sui temi dell’attualità nazionale e della vita amministrativa cittadina.

“È stata una mattinata ricca di confronti con la cittadinanza saronnese, con simpatizzanti nuovi e storici di Fratelli d’Italia Saronno che hanno voluto manifestare la loro stima nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del banchetto per raccogliere le iscrizioni 2026 del partito” ha dichiarato il capogruppo Gianpietro Guaglianone.

Tra gli argomenti affrontati, anche le questioni legate alla politica locale. “Tanti saronnesi si sono avvicinati parlando dei temi cittadini. Abbiamo illustrato anche la nostra recente proposta dedicata alla ‘giornata delle sfortune del 2 luglio’ e spiegato quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale ai cittadini interessati, che continuano a chiedere maggiore sicurezza rispetto alle dinamiche della città. Gli ultimi scivoloni dell’Amministrazione dal rimpasto di giunta in due round, al silenzio sui problemi delal Zerbi fino all’incapacità di gestire una mozione a sostegno dei lavoratori dell’Electrolux non sono passati inosservati in città e c’è grande consapevolezza della mancanza di comunicazione e ascolto con cui quest’Amministrazione porta avanti i temi cittadini”.

Per Guaglianone, il gazebo ha rappresentato dunque soprattutto un’occasione di ascolto: “È stato un bel momento di confronto che, in qualche modo, precede l’inizio del periodo delle vacanze estive per molti cittadini”.

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