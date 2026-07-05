Saronno, Fratelli d’Italia in piazza: “Un momento di ascolto (che l’amministrazione non sa fare): sicurezza al centro”
5 Luglio 2026
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SARONNO – Mattinata di incontri e confronto in piazza Libertà, dove ieri, sabato 4 luglio, Fratelli d’Italia Saronno ha allestito un gazebo dedicato alla campagna di tesseramento 2026. All’iniziativa hanno preso parte il capogruppo consiliare Gianpietro Guaglianone, la consigliera comunale Marina Ceriani e i militanti del circolo cittadino.
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Commenti
Mah. Tutte tematiche già risapute. Di concreto ancora nulla