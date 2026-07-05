Cronaca

SARONNO – Diverse persone si sono fermate per aiutare un motociclista di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Mazzini. La presenza dei soccorritori e dei mezzi di emergenza ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono chiesti cosa fosse accaduto.

L’allarme è scattato alle 23.57. Secondo quanto riportato da Areu, si è trattato di una caduta dalla moto. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra Caronno, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

Il motociclista, un ragazzo di 22 anni, è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono apparse gravi: l’intervento è stato gestito in codice verde.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incidente. La dinamica della caduta è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.

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