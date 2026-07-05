Cronaca

SARONNO – “Saronno non è una città per moutain bike” si potrebbe parafrase così visti i diversi furti avvenuti nelle ultime ore. Non sembra esserci tregua per i furti di biciclette in città. Dopo la mountain bike di valore rubata da una cantina di via Marco Polo, un nuovo episodio è stato segnalato sabato mattina. Questa volta a lanciare l’appello è una mamma, che chiede l’aiuto dei saronnesi per ritrovare la bici del figlio sparita davanti al supermercato Tigros di via Bergamo.

La bicicletta rubata è nera con dettagli verde fluo come quella mostrata nella fotografia diffusa dalla famiglia. Il furto è avvenuto sabato mattina e, nella speranza di recuperarla, la mamma ha deciso di pubblicare la foto sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…”, confidando nella forza del passaparola.

L’obiettivo è semplice: fare in modo che l’attenzione della comunità sia più forte dei ladri. Chi dovesse notare una bicicletta con queste caratteristiche o avere informazioni utili è invitato a segnalarlo alle forze dell’ordine o a mettersi in contatto con la famiglia.

Due episodi ravvicinati che riaccendono l’attenzione sul fenomeno dei furti di biciclette a Saronno e confermano come la collaborazione dei cittadini possa rappresentare un aiuto concreto per tentare di recuperare i mezzi sottratti ai proprietari.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti