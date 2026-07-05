Cronaca

SARONNO – La musica è iniziata intorno alle 23 e si è sentita ben oltre i confini del Parco Lura, arrivando fino ai quartieri Cassina Ferrara e Prealpi. Una serata che ha provocato numerose telefonate alle forze dell’ordine da parte dei residenti, infastiditi dal volume della musica protrattasi fino a tarda notte.

Secondo le testimonianze raccolte, nell’area verde si è svolto un concerto organizzato da appartenenti all’area anarchica, con l’arrivo di numerosi giovani. Il volume della musica, iniziata intorno alle 23, è stato percepito chiaramente anche a distanza dal parco, tanto che diversi residenti di Cassina Ferrara hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare il disturbo della quiete pubblica.

Le segnalazioni non hanno riguardato solo le abitazioni più vicine al Parco Lura. Diversi cittadini hanno riferito di aver sentito distintamente la musica anche nel quartiere Prealpi, dove le note sono arrivate fino a tarda notte.

Non è la prima volta che il Parco Lura ospita una serata di questo tipo. L’ultimo episodio analogo risale alla notte tra il 18 e il 19 aprile, quando un concerto notturno, sempre attribuito all’area anarchica, richiamò un centinaio di giovani e provocò numerose proteste dei residenti, con diverse chiamate alle forze dell’ordine.

(foto archivio)

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