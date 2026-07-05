Città

SARONNO – Un messaggio di ringraziamento, ma anche un appello alle istituzioni perché venga riconosciuto il valore del lavoro quotidiano svolto dai volontari di Saronno Point a fianco dei malati oncologici. È quello che una cittadina saronnese ha deciso di condividere sui social, a partire dal gruppo cittadino “L’unico sei di Saronno”, chiedendo che le sue parole raggiungessero il maggior numero possibile di persone.

La donna ha scelto di restare anonima, spiegando di non amare il protagonismo, ma ha voluto raccontare la propria esperienza diretta accanto a un familiare seguito dall’associazione, esprimendo gratitudine verso i volontari e sottolineando l’importanza del servizio che ogni giorno viene garantito all’ospedale cittadino.

Di seguito il testo integrale della lettera.

“Carissimi amici della Saronno Point voglio rimanere anonima perché non amo il protagonismo, però vi faccio una preghiera. Chiederei di pubblicarla sui portali che voi ben usate e leggo con tanto piacere. Non conosco conformismi così mi assumo tutte le responsabilità che mi assumo.

Il vostro aiuto verso i malati oncologici è da premiare da parte delle istituzioni che non sanno proprio nulla di quanto fate. Sono testimone di quanto amore date ai pazienti con la capacità di dare la leggerezza a chi sta soffrendo. Vorrei tanto che leggendo questo mio messaggio possa entrare nel cuore di chi gestisce il mondo sociale, non mi dilungo in futili critiche ma vorrei essere costruttiva e dare forza ad una voce di aiuto a voi tutti. Un grazie dal profondo del mio cuore a Giuseppe che ha gestito un mio caro con la massima attenzione e professionalità. Conosco poi Giuliano, Marco e Emanuela anche loro persone da benedire. Ho parlato tanto con Daria anche lei una anima santa e vicina al dolore sempre con stampato un meraviglioso sorriso. Ringrazio a nome di tutta la famiglia Mario un uomo che va in braccia al demonio ma arriva sempre dove serve la concretezza di un aiuto immediato. È un uomo simpatico ma sa quello che vuole.

Una richiesta che faccio al Presidente è una sola ma importante, si faccia sentire perché l’aiuto che dà Saronno Point deve essere giustamente onorato dalle istituzioni e da tutto ciò che può aiutare una importantissima associazione come la vostra. Conosco la morte ed ho visto cosa fate tutti voi e mi domando dove trovare la forza per sopportare così tanto dolore. A mio parere un giusto riconoscimento deve essere preso in considerazione da tutti gli addetti del settore sanitario competente. Un grazie infinito a tutte le socie e soci che compongono la associazione perché tutti uniti fate della Saronno point la vera realtà di cosa vuole dire aiutare un paziente con la preoccupazione di morire.

È bello vedervi in ospedale con i vostri giubbini bianchi, per tutti noi una serenità che gi aiuta con la vostra presenza a continuare e non mollare. Ho avuto bisogno di un immediato aiuto e con una semplice telefonata in direzione dell’ospedale sono stata aiutata ed ho incontrato tutti voi, una benedizione del cielo. A chi leggerà questo voluto mio messaggio chiedo fermamente di aiutare questi angeli, si’ perché in ospedale venite chiamati proprio angeli. Ringrazio l’ospedale di Saronno e chi per esso di aver dato la possibilità di usufruire di un servizio così tanto importante verso la sofferenza.

Non nascondo mentre vi sto scrivendo il sorgere di lacrime per quanto voi date e ripagate sempre con un meraviglioso sorriso. Grazie per tutto quello che fate e che ci sia una vera mano non misericordiosa che aiuti voi tutti nel vostro adempimento sociale benvenuto da tutti.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09