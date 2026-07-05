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TRADATE – Un momento di festa, preghiera e riconoscenza ha caratterizzato nei giorni scorsi la festa patronale dei Santi Apostoli della Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate, che ha accolto nuovamente don Davide Invernizzi, oggi sacerdote della Congregazione Pavoniana.

Per la comunità si è trattato di un ritorno particolarmente significativo. Negli anni trascorsi a Tradate, infatti, don Davide aveva lasciato un ricordo profondo grazie al suo impegno accanto ai più giovani, condividendo con la comunità tempo, entusiasmo e amicizia. In particolare aveva seguito i chierichetti, collaborato all’organizzazione dell’oratorio estivo e accompagnato i gruppi dei ragazzi nel loro percorso di crescita.

Questa volta è tornato nelle vesti di sacerdote per celebrare insieme alla comunità la festa patronale, in un appuntamento vissuto con grande partecipazione e affetto, prima di proseguire il proprio ministero all’interno della Congregazione Pavoniana. La Comunità pastorale Santo Crocifisso ha voluto sottolineare il significato dell’incontro, definendolo «un momento speciale di condivisione, preghiera e comunità», occasione per esprimere gratitudine a don Davide e rinnovargli l’affetto della comunità tradatese, augurandogli un proficuo cammino nel prosieguo del suo servizio pastorale.

05072026