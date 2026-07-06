UBOLDO – Non solo social network. La lista civica Uboldo al Centro ha deciso di affiancare alla comunicazione online uno strumento tradizionale: una bacheca informativa nel centro del paese, pensata per raggiungere anche chi non utilizza Facebook o altri canali digitali.

L’iniziativa è stata presentata con un post pubblicato sulla pagina Facebook della lista civica, nel quale viene annunciata l’installazione della nuova bacheca e spiegata la scelta di puntare anche su un’informazione “fisica”.

“Di questo parliamo nella nuova bacheca di Uboldo al Centro e questa è la vera notizia che vogliamo darvi oggi. Sì perché dopo tante, ma tante, ma tante peripezie anche noi siamo riusciti ad avere l’autorizzazione per la bacheca che ci siamo comprati e abbiamo montato”. Nel post non manca una nota ironica: “Solo per i nostri sostenitori premium le foto inedite dei nostri eroi intenti al montaggio”.

Secondo la lista civica, la bacheca nasce da una richiesta raccolta direttamente tra i cittadini durante i gazebo organizzati in piazza. “Questa bacheca è stata una vostra precisa richiesta raccolta in occasione dei gazebo in piazza che nasce da una precisa esigenza: potersi informare anche se non si hanno i social. Questione apparentemente semplice e banale ma che nasconde anche un risvolto sociale. Importantissimo”.

La prima esposizione affronta tre temi di attualità per il paese: il centro sportivo, l’emergenza caldo e il progetto della nuova rotatoria.

La bacheca riporta inoltre un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale i cittadini possono inviare segnalazioni o chiedere un incontro con i rappresentanti della lista civica. Il messaggio si conclude con un invito: “Rendiamo la nostra Uboldo un paese migliore dove vivere”.