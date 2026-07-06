Calcio 2′ cat, l’Equipe Garibaldi continua a rinforzarsi: arrivano Imburgia, Insinnamo e Borsetti
6 Luglio 2026
SARONNO – Va avanti la campagna acquisti dell’Equipe Garibaldi Saronno, al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista del campionato di Seconda categoria 2026-2027, che la formazione biancoblù affronterà da neopromossa. La società ha annunciato altri tre innesti, confermando la volontà di coniugare giovani di prospettiva ed elementi già esperti della categoria.
Il primo volto nuovo è quello del difensore Mathias Imburgia, classe 2004, che nonostante la giovane età può già vantare esperienza in Seconda categoria. Il club punta su di lui per rafforzare il reparto arretrato, confidando nelle sue qualità e nei margini di crescita.
A difendere i pali ci sarà invece Luca Insinnamo, reduce dall’esperienza con la Gerenzanese. Il nuovo portiere porterà in dote affidabilità, personalità ed esperienza, caratteristiche sulle quali la società conta per affrontare la nuova stagione.
Completa il tris di nuovi acquisti l’attaccante Stefano Borsetti, classe 2000, proveniente dall’Atletico Lomazzo. La dirigenza lo presenta come un giocatore di qualità e con esperienza, pronto a mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra.
L’Equipe Garibaldi prosegue così l’allestimento dell’organico con cui affronterà il ritorno in Seconda categoria, dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. La società continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di mettere a disposizione dello staff tecnico una rosa competitiva per il campionato 2026-2027.
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(foto: i tre giocatori)
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