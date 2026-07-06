Calcio

SARONNO – Prosegue la campagna di rafforzamento del Fbc Saronno in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. Dopo le prime conferme e i movimenti di mercato delle ultime settimane, la società biancoceleste ha ufficializzato un nuovo innesto per il reparto arretrato: vestirà la maglia del Saronno il difensore Mauro Scaglione.

Si tratta di un profilo di grande esperienza, chiamato a mettere qualità, personalità e leadership al servizio della formazione biancoceleste, reduce da una stagione da ricordare. Nel campionato appena concluso, infatti, il Saronno ha raggiunto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, conquistando la finale playoff del proprio girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Scaglione porta in dote un curriculum importante. Nel corso della carriera ha infatti disputato diversi campionati di Serie D, indossando le maglie di Lecco, Trento, Levico Terme, Caronnese e Club Milano, maturando una significativa esperienza nelle categorie nazionali.

Tra i risultati più prestigiosi del suo percorso figura anche la vittoria del campionato di Eccellenza con il Levico Terme, mentre nelle ultime due stagioni è stato protagonista con la Sestese, confermandosi uno dei difensori più affidabili della categoria.

Con il suo arrivo, il Fbc Saronno aggiunge dunque un elemento di spessore alla propria retroguardia, puntando su un giocatore in grado di garantire solidità, esperienza e conoscenza del campionato.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della società, che ha dato il benvenuto al nuovo acquisto sottolineando come l’operazione rappresenti un ulteriore tassello nella costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione. La campagna acquisti del club biancoceleste prosegue quindi senza sosta, con l’obiettivo di allestire una squadra competitiva che possa confermare quanto di buono mostrato nell’ultimo campionato e recitare ancora un ruolo da protagonista in Eccellenza.

Intenso il mercato del Fbc Saronno.

Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

06072026