Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo aver comunicato Andrea Tomasoni come nuovo allenatore, la Caronnese ufficializza Bryan Zeroli, il nuovo innesto classe 2003 per la difesa già allenato dallo stesso tecnico durante la scorsa stagione a Vergiate con la maglia della Vergiatese.

Nonostante la giovane età, Bryan Zeroli torna a Caronno Pertusella con una grande esperienza da difensore in Lombardia alle spalle con numerose presenze in Serie D già con la Caronnese e Legnano, oltre all’esperienza in Serie C con la maglia della Pro Patria. Il nuovo acquisto della Caronnese è, tra l’altro, anche il fratello di Kevin Zeroli, centrocampista del Milan e della nazionale italiana under 21.

Le sue prime dichiarazioni in rossoblu: “Ho apprezzato tantissimo la chiamata del mister che mi ha spiegato il progetto e gli obiettivi della Caronnese e mi ha motivato ad accettare questa sfida che credo proprio possa essere un’importante tappa del mio percorso nel mondo del calcio”. Continua Zeroli: “Sono un ragazzo che ama questo sport, do sempre il massimo. Lavoro tanto sulla forza e mi piace tanto il duello aereo”, dice Zeroli presentandosi. Darò il massimo per questa società e per riportare la Caronnese dove merita”.

(foto da Sc Caronnese)