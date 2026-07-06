Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ancora un episodio ai danni della sede dell’Auser di via Adua, finita nuovamente nel mirino dei ladri. Questa volta, però, il colpo è stato interrotto grazie alla tempestiva segnalazione di un residente della zona che, nel cuore della notte, ha notato rumori sospetti provenire dai locali dell’associazione e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I militari sono intervenuti rapidamente sorprendendo il malvivente all’interno della sede e procedendo al suo arresto. La refurtiva, pari a circa 200 euro, è stata recuperata.

L’episodio lascia comunque pesanti conseguenze per l’associazione. Il ladro ha infatti danneggiato tre porte degli uffici, che dovranno essere sostituite, oltre alla serratura della piccola cassaforte, ormai inutilizzabile. Si è invece evitato un danno ancora più grave, poiché i due computer recentemente acquistati per sostituire quelli sottratti durante il precedente furto non sono stati né rubati né danneggiati.

Dall’associazione arriva un ringraziamento al residente che ha dato l’allarme, sottolineando come il suo intervento abbia consentito alle forze dell’ordine di bloccare il responsabile. L’Auser evidenzia inoltre la crescente preoccupazione per il ripetersi di episodi di microcriminalità sul territorio, fenomeni che colpiscono in particolare le realtà del volontariato, provocando non solo danni economici ma anche un forte impatto sul piano psicologico. Pur riconoscendo l’impegno delle forze dell’ordine e delle amministrazioni comunali, l’associazione richiama l’attenzione sulla necessità di contrastare con decisione un fenomeno che continua a interessare anche il territorio del Saronnese.

06072026