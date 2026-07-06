Città

SARONNO – I numeri delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia dell’Istituzione Zerbi raccontano meglio di qualsiasi statistica come stia cambiando Saronno. Dietro il calo degli alunni c’è l’inverno democrafico che colpisce forte in città.

L’infografica riassume i dati presentati in consiglio comunale dalla presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Zerbi, Fiorenza Ricciardi, nel corso della discussione dedicata alla situazione delle scuole comunali dell’infanzia.

Secondo i dati forniti dalla presidente, dal 2014 al 2025 il tasso di natalità cittadino è sceso dall’8,45 al 6,40, con circa cento bambini in meno che nascono ogni anno rispetto a dodici anni fa. Un cambiamento demografico che oggi si riflette direttamente sulle iscrizioni scolastiche.

Le iscrizioni complessive dell’Istituzione Zerbi sono infatti passate da 343 a 309 bambini, con una diminuzione del 10 per cento. Nel dettaglio, il plesso Cavour è sceso da 116 a 96 iscritti, il Montesanto da 106 a 91, mentre il Marzorati mantiene 122 bambini, risultato favorito anche dalla presenza della sezione primavera dedicata ai piccoli tra 24 e 36 mesi.

I numeri mostrano come il calo delle iscrizioni non sia un fenomeno isolato dell’Istituzione Zerbi, ma rappresenti uno degli effetti più evidenti della denatalità che sta interessando Saronno.

QUI LA MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

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