I più letti di ieri: musica al Parco Lura, depavimentazione e incidente in moto
6 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 5 luglio, trovano spazio la discussione sul concerto al Parco Lura e le proteste dei residenti, il dibattito sulla depavimentazione lanciato da una proposta per la città, un incidente che ha coinvolto un giovane motociclista, la grande partecipazione alla Mezzanotte Bianca e una nomina che riguarda il futuro della sanità del territorio.
Fa discutere la serata musicale al Parco Lura, con il concerto proseguito fino a tarda notte e le proteste arrivate da alcuni residenti delle zone di Cassina Ferrara e Prealpi per il rumore.
Saronno, musica al Parco Lura fino a tarda notte: proteste tra Cassina Ferrara e Prealpi
La proposta dell’architetto Merlotti di sostituire l’equivalente di un campo da calcio in asfalto con un’area più verde rilancia il confronto sul tema della depavimentazione e sulla riqualificazione degli spazi urbani.
“E se Saronno avesse un campo di calcio in meno di asfalto?” La sfida di Merlotti apre il tema della depavimentazione
Momenti di apprensione per un motociclista di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno prestato aiuto in attesa dei soccorsi.
Grande partecipazione alla Mezzanotte Bianca, che ha animato il centro con musica, spettacoli, negozi aperti e tante iniziative, richiamando numerosi visitatori. La fotogallery racconta i momenti più significativi della serata.
Mezzanotte bianca, il centro di Caronno Pertusella si riempie di festa: la fotogallery
Nuovo incarico per Roberta Tagliasacchi, che dall’ospedale di Saronno è stata nominata direttore medico dell’ospedale di Gallarate, segnando un importante passaggio nel suo percorso professionale.
Ospedale Saronno, Roberta Tagliasacchi nominata direttore medico dell’ospedale di Gallarate
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