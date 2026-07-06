SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 5 luglio, trovano spazio la discussione sul concerto al Parco Lura e le proteste dei residenti, il dibattito sulla depavimentazione lanciato da una proposta per la città, un incidente che ha coinvolto un giovane motociclista, la grande partecipazione alla Mezzanotte Bianca e una nomina che riguarda il futuro della sanità del territorio.

Fa discutere la serata musicale al Parco Lura, con il concerto proseguito fino a tarda notte e le proteste arrivate da alcuni residenti delle zone di Cassina Ferrara e Prealpi per il rumore.

La proposta dell’architetto Merlotti di sostituire l’equivalente di un campo da calcio in asfalto con un’area più verde rilancia il confronto sul tema della depavimentazione e sulla riqualificazione degli spazi urbani.

Momenti di apprensione per un motociclista di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno prestato aiuto in attesa dei soccorsi.

Grande partecipazione alla Mezzanotte Bianca, che ha animato il centro con musica, spettacoli, negozi aperti e tante iniziative, richiamando numerosi visitatori. La fotogallery racconta i momenti più significativi della serata.

Nuovo incarico per Roberta Tagliasacchi, che dall’ospedale di Saronno è stata nominata direttore medico dell’ospedale di Gallarate, segnando un importante passaggio nel suo percorso professionale.