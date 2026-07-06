Groane

LAZZATE – Sono iniziati in questi giorni i pattugliamenti serali della polizia locale a Lazzate. Oltre ai consueti passaggi nel centro storico e nelle zone più periferiche del paese, nei giorni scorsi gli agenti hanno effettuato anche un controllo al Bosco Geometrico Nemus, in seguito a diverse segnalazioni arrivate dai residenti.

A renderlo noto è stato il sindaco Andrea Monti attraverso i social. Il primo cittadino ha sottolineato come il parco stia registrando una grande affluenza, diventando un punto di ritrovo molto frequentato durante il giorno da famiglie con bambini e, nelle ore serali, da numerosi ragazzi.

“Questo spazio verde è un clamoroso ed enorme successo (alla faccia di quei pochi che volevano rimanesse una deserta e desolata colata di asfalto): di giorno con molti bimbi e famiglie, di sera con decine di ragazzini. Di questo ne siamo molto felici, perché i giovani esigevano e reclamavano nuovi spazi e noi ne abbiamo creati (come il vicino sky fitness)”, ha scritto Monti.

Il sindaco ha però ribadito la necessità di rispettare il parco e la tranquillità di chi vive nelle vicinanze. “È tassativo per tutti dimostrare rispetto per i luoghi pubblici, tenendoli puliti e senza danneggiarli, così come per la quiete pubblica e il diritto dei residenti a vivere serenamente. Sono convinto che si riuscirà ad avere una convivenza se tutti insieme facciamo un passetto in avanti verso le esigenze degli altri”, ha concluso.

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