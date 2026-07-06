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SARONNO – Lunedì 6 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con cieli molto nuvolosi o coperti, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata sono infatti attese ampie e veloci schiarite, con cielo che diventerà in prevalenza sereno fino a fine giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 20°C e una massima di 33°C, mentre è segnalata un’allerta per afa, che potrà accentuare la sensazione di caldo soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio.

I venti soffieranno moderati da nord-nordest nelle prime ore della giornata, per poi attenuarsi e disporsi da sudest nel pomeriggio. Le condizioni atmosferiche saranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, pur con la raccomandazione di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere una corretta idratazione a causa delle temperature elevate e dell’afa.

In Lombardia prosegue la fase di stabilità garantita dall’alta pressione. Su gran parte della regione prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle aree alpine saranno possibili locali annuvolamenti alternati a schiarite, con tendenza a un miglioramento nel corso della serata. Il tempo si manterrà quindi stabile anche sul resto del territorio lombardo, con condizioni generalmente simili a quelle previste per Saronno e senza precipitazioni di rilievo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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