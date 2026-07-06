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SARONNO – Il campione paralimpico saronnese di baseball per ciechi Giuseppe Rosafio è stato tra i protagonisti del percorso dedicato al benessere giovanile e all’inclusione promosso dalla Fondazione per la sostenibilità sociale in Regione Lombardia. Prima con la partecipazione a un tavolo di lavoro il 19 giugno a Palazzo Lombardia, poi come uditore alla giornata conclusiva del Forum della sostenibilità sociale, svoltasi lunedì 29 giugno, Rosafio ha portato la propria esperienza sportiva e il valore del baseball per ciechi come strumento di crescita personale e integrazione.

Il tavolo di lavoro era dedicato al tema del benessere giovanile, della vita attiva e della prevenzione integrata. Insieme a Rosafio hanno preso parte ai lavori la presidente della Fondazione per la sostenibilità sociale Adele Patrini, docenti universitari, psicologi, professionisti del settore privato e l’assessore regionale al Welfare Emanuele Monti. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il ruolo dello sport nella promozione della salute e nella costruzione di una rete sociale capace di offrire opportunità a tutti.

Alla giornata conclusiva del Forum hanno partecipato anche il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Coni Lombardia Marco Riva. Tra i temi affrontati anche il benessere delle persone con disabilità visiva e l’importanza dell’attività sportiva come strumento di inclusione.

Rosafio ha raccontato l’esperienza maturata a Saronno con la squadra Cisv Hurricane Saronno, sottolineando come la possibilità di svolgere un’attività sportiva continuativa contribuisca a contrastare l’isolamento sociale, una problematica che interessa non solo le persone con disabilità, ma anche molti giovani e adulti. Ha inoltre illustrato i progetti che porta avanti nelle scuole, dove utilizza il baseball per ciechi come occasione per trasmettere ai ragazzi i valori dello sport, favorendo l’autostima, il senso di appartenenza a un gruppo e l’inclusione. Un’attività che prosegue anche sul campo, con studenti coinvolti direttamente nella pratica sportiva.

Il contributo del campione saronnese è stato particolarmente apprezzato durante i lavori del Forum, come esempio concreto di come il potenziale di ogni persona possa emergere quando vengono offerte opportunità e si costruisce un tessuto sociale capace di collaborare tra istituzioni, associazioni e cittadini.

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