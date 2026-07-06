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SARONNO – Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026-2027 riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. La procedura riguarda esclusivamente le nuove iscrizioni e dovrà essere completata entro il 22 luglio.

Per presentare la domanda sarà necessario accedere esclusivamente tramite Spid. Durante la compilazione dovranno essere inseriti i dati anagrafici del genitore pagante, l’eventuale attestazione Isee per beneficiare della riduzione della tariffa e i dati del minore, compresi scuola frequentata, classe ed eventuale tipologia di dieta.

Il servizio continua a funzionare con il sistema del credito virtuale. Al momento dell’acquisto non vengono consegnati buoni pasto cartacei: l’importo viene caricato sul profilo dell’alunno e il costo del pasto viene scalato automaticamente in base alle presenze giornaliere segnalate dagli insegnanti al personale addetto alla rilevazione. Quando il credito sta per terminare, il sistema invia un messaggio di promemoria al numero di cellulare indicato durante l’iscrizione.

In caso di debiti relativi agli anni precedenti, il sistema provvederà a trattenerli automaticamente al primo acquisto utile. Il credito residuo al termine dell’anno scolastico resterà invece disponibile anche per l’anno successivo. Se il servizio viene cessato in modo definitivo, il credito residuo sarà rimborsato.

Per ottenere la riduzione della tariffa è indispensabile allegare alla domanda un’attestazione Isee in corso di validità. Se nel corso dell’anno scolastico il modello Isee viene aggiornato, modificato o integrato, dovrà essere inviato agli indirizzi [email protected] e [email protected], indicando il codice fiscale del minore beneficiario. L’adeguamento della tariffa decorrerà dalla data di presentazione del nuovo modello.

In assenza dell’attestazione Isee sarà applicata la tariffa massima.

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