Cronaca

SARONNO – Carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione sono state rinvenute nei giorni scorsi alla periferia di Saronno, nella zona compresa tra via Galli e viale Europa. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato gli accertamenti del caso. L’ipotesi che al momento viene ritenuta più probabile è che si tratti di resti di animali accidentalmente caduti da un camion in transito, senza che il conducente se ne accorgesse.

Per consentire la rapida rimozione del materiale e il ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene della carreggiata, gli agenti hanno richiesto l’intervento della ditta specializzata incaricata dal Comune, per la rimozione delle carcasse.

Sono inoltre in corso ulteriori verifiche: la polizia locale esaminerà le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto e individuare l’eventuale mezzo dal quale potrebbero essere caduti i resti animali.

(foto archivio)

04072026